Il premio Golden Boy 2020 (miglior giocatore Under 21 nei principali campionati europei, assegnato da Tuttosport attraverso il voto di 40 giurati in tutto il continente) è stato vinto da Erling Haaland. Questa è la classifica completa:

1 Haaland (Borussia Dortmund)

2 Fati (Barcellona)

3 Davies (Bayern Monaco)

4 Sancho (Borussia Dortmund)

5 Camavinga (Rennes)

6 Kulusevski (Juventus)

7 Foden (Manchester City)

8 Szoboszlai (Salisburgo)

9 Saka (Arsenal)

10 Vinicius (Real Madrid)

11 Torres (Manchester City)

12 Greenwood (Manchester United)

13 Tonali (Milan)

14 Dest (Barcellona)

15 Gravenberch (Ajax)

16 Rodrygo (Real Madrid)

17 David (Lille)

Possiamo quindi notare, alla posizione numero 6, un giocatore della Juve: Dejan Kulusevski. Ma non solo: alla 5 c'è Eduardo Camavinga, accostato al club bianconero, così come Ryan Gravenberch alla 15. Ci sono pure ex obiettivi come Dominik Szoboszlai, Sandro Tonali e Sergino Dest.