Il premio Golden Boy 2020, indetto da Tuttosport per mettere in una classifica e premiare i migliori talenti nati nel Duemila, ha visto trionfare Erling Braut Haaland, gioiello del Borussia Dortmund e rimpianto di mercato di diversi club, Juventus in primis. Juve che però si gode la presenza nella top ten di Dejan Kulusevski, mentre il primo italiano in graduatoria è Sandro Tonali del Milan.

LA CLASSIFICA

1. Erling Haaland (Borussia Dortmund), 302 punti

2. Ansu Fati (Barcellona), 239 punti

3. Alphonso Davies (Bayern Monaco), 226 punti

4. Jadon Sancho (Borussia Dortmund, 80 punti

5. Eduardo Camavinga (Rennes), 50 punti

6. Dejan Kulusevski (Juventus), 41 punti

7. Phil Foden (Manchester City), 36 punti

8. Dominik Szoboszlai (Salisburgo), 13 punti

9. Bukayo Saka (Arsenal), 13 punti

10. Vinicius Junior (Real Madrid), 9 punti

11. Ferran Torres (Manchester City), 8 punti

12. Mason Greenwood (Manchester United), 7 punti

13. Sandro Tonali (Milan), 6 punti

14. Sergino Dest (Barcellona), 3 punti

15. Ryan Gravenberch (Ajax), 1 punto

16. Rodrygo (Real Madrid), 1 punto

17. Jonathan David (Lille), 1 punto