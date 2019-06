Tuttosport annuncia l’avvio del Golden Boy 2019, il premio assegnato al miglior calciatore Under 21. Un riconoscimento giunto alla diciassettesima posizione. A votare ci sarà una giuria composta da 40 giornalisti provenienti da prestigiose testate come Bild, L’Equipe, Marca, Times, A Bola e Sport-Express. Presenti anche i direttori dei tre massimi quotidiani sportivi italiani, Tuttosport, la Gazzetta dello Sport ed il Corriere dello Sport-Stadio, oltre ai colleghi di Rai, Mediaset, Sky, La7 e Dazn. In lizza per questo premio anche l’attaccante della Juventus e della Nazionale italiana Moise Kean. Il vincitore dell’ultima edizione è il difensore olandese Matthjis De Ligt.