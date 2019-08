Sono rimasti in 60 tra gli 80 candidati per la conquista del Golden Boy, premio dedicato ai migliori prospetti del calcio mondiale vinto lo scorso anno da Matthijs de Ligt, oggi alla Juventus. Questi tutti i candidati per il riconoscimento:



1) Yacine ADLI, BORDEAUX, Vitry-sur-Seine (Fra), 20 luglio 2000, franco-algerino, centrocampista



2) Ethan Kwame Colm Raymond AMPADU, CHELSEA, Exeter (Ing), 14 settembre 2000, gallese-ghanese, difensore



3) Jann-Fiete ARP, BAYERN, Bad Segeberg (Ger), 6 gennaio 2000, tedesco, attaccante



4) Samuel CHUKWUEZE, VILLARREAL, Ugba-Ibeku (Nig), 22 maggio 1999, nigeriano, attaccante



5) Michaël CUISANCE, BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH, Strasburgo (Fra), 16 agosto 1999, francese, centrocampista



6) Alphonso Boyle DAVIES, BAYERN, Buduburam (Gha), 2 novembre 2000, canadese-liberiano, attaccante



7) Ayotomiwa DELE-BASHIRU, WATFORD, Manchester (Ing), 17 settembre 1999, anglo-nigeriano, centrocampista



8) Matthijs DE LIGT, JUVENTUS, Leiderdorp (Ola), 12 agosto 1999, olandese, difensore



9) Moussa DIABY, BAYER LEVERKUSEN, Parigi (Fra), 7 luglio 1999, franco-ivoriano, attaccante



10) Krépin DIATTA, CLUB BRUGES, Dakar (Sen), 25 febbraio 1999, senegalese, centrocampista



11) José Teixeira DIOGO DALOT, MANCHESTER UNITED, Braga (Por), 18 marzo 1999, portoghese, centrocampista



12) Filipe Monteiro Pinto DIOGO LEITE, PORTO, Oporto (Por), 23 gennaio 1999, portoghese, difensore



13) Gianluigi DONNARUMMA, MILAN, Castellammare di Stabia (NA, Ita), 25 febbraio 1999, italiano, portiere



14) Elif ELMAS, NAPOLI, Skopje (Mac), 24 settembre 1999, macedone, centrocampista



15) Philip Walter FODEN, MANCHESTER CITY, Stockport (Ing), 28 maggio 2000, inglese, centrocampista



16) Carvalho GEDSON FERNANDES, BENFICA, San Tomé (Stp), 9 gennaio 1999, portoghese-santomense, centrocampista



17) Morgan Anthony GIBBS-WHITE, WOLVERHAMPTON, Stafford (Ing), 27 gennaio 2000, inglese, centrocampista



18) Matias GONÇALO RAMOS, BENFICA, Olhão (Por), 20 giugno 2001, portoghese, attaccante



19) Amine Ferid GOUIRI, OLYMPIQUE LIONE, Bourgoin-Jallieu (Fra), 16 febbraio 2000, franco-algerino, attaccante



20) Mattéo Olié GUENDOUZI, ARSENAL, Poissy (Fra), 14 aprile 1999, franco-marocchino, centrocampista



21) Erling Braut HÅLAND, RED BULL SALISBURGO, Leeds (Ing), 21 luglio 2000, anglo-norvegese



22) Kai HAVERTZ, BAYER LEVERKUSEN, Aquisgrana (Ger), 11 giugno 1999, tedesco, centrocampista



23) Callum James HUDSON-ODOI, CHELSEA, Wandsworth (Eng), 7 novembre 2000, anglo-ghanese, centrocampista



24) Alexander ISAK, REAL SOCIEDAD, Solna (Sve), 21 settembre 1999, svedese-eritreo, attaccante



25) Siqueira JOÃO FÉLIX, ATLETICO MADRID, Viseu (Por), 10 novembre 1999, portoghese, attaccante



26) Dejan JOVELJIC, EINTRACHT FRANCOFORTE, Bijeljina (Bos), 7 agosto 1999, serbo-bosniaco, attaccante



27) Boubacar KAMARA, OLYMPIQUE MARSIGLIA, Marsiglia (Fra), 23 novembre 1999, franco-mauritano, difensore



28) Moise Bioty KEAN, EVERTON, Vercelli (Ita), 28 febbraio 2000, italo-ivoriano, attaccante



29) Justin KLUIVERT, ROMA, Zaandam (Ola), 5 maggio 1999, olandese-surinamese, attaccante



30) Ibrahima KONATÉ, RED BULL LIPSIA, Parigi (Fra), 25 maggio 1999, franco-maliano, difensore 31) Alban LAFONT, NANTES, Ouagadougou (Bfa), 23 gennaio 1999, franco-burkinabé, portierte



32) Diego Leyva LAINEZ, BETIS SIVIGLIA, Villahermosa (Mex), 9 giugno 2000, messicano, attaccante



33) Kang-in LEE, VALENCIA, Incheon (Kor), 19 febbraio 2001, sudcoreano, attaccante



34) Andrij Oleksijovyc LUNIN, VALLADOLID, Krasnohrad (Ucr), 11 febbraio 1999, ucraino, portiere



35) Arne MAIER, HERTHA BERLINO, Ludwigsfelde (Ger), 8 gennaio 1999, tedesco, centrocampista



36) Danyell MALEN, PSV EINDHOVEN, Wieringen (Ola), 19 gennaio 1999, olandese, attaccante



37) Jordi Queralt MBOULA, CERCLE BRUGES, Granollers (Spa), 16 maggio 1999, ispano-congolese, attaccante



38) Mason Tony MOUNT, CHELSEA, Portsmouth (Ing), 10 gennaio 1999, inglese, centrocampista



39) Reiss Luke NELSON, ARSENAL, Elephant and Castle (Londra, Ing), 10 dicembre 1999, anglo-zimbabweano, attaccante



40) Stanley Pierre NSOKI, PARIS SAINT-GERMAIN, Poissy (Fra), 9 aprile 1999, franco-centrafricano, difensore



41) Abdülkadir ÖMÜR, TRABZONSPOR, Trebisonda (Tur), 25 giugno 1999, turco, centrocampista



42) Strahinja PAVLOVIC, PARTIZAN BELGRADO, Sabac (Ser), 24 maggio 2001, serbo difensore



43) Luca PELLEGRINI, JUVENTUS, Roma (Ita), 7 marzo 1999, italiano, difensore



44) Kik PIERIE, AJAX, Boston (Usa), 20 luglio 2000, olandese-statunitense, difensore



45) Andrea PINAMONTI, GENOA, Cles (TN, Ita), 19 maggio 1999, italiano, attaccante



46) Alexandre da Conceição RAFAEL LEÃO, MILAN, Almada (Por), 10 luglio 1999, portoghese-angolano, attaccante



47) Silva de Goes RODRYGO, REAL MADRID, Osasco (SP, Bra), 9 gennaio 2001, brasiliano, attaccante



48) Jason Malik SANCHO, BORUSSIA DORTMUND, Londra (Ing), 25 marzo 2000, anglo-trinidadiano, attaccante



49) Malang SARR, OLYMPIQUE NIZZA, Nizza (Fra), 23 gennaio 1999, franco-senegalese, difensore



50) Ryan Kouassi SESSÈGNON, TOTTENHAM HOTSPUR, Roehampton (Londra, Ing), 18 maggio 2000, anglo-beninese, centrocampista



51) Andreas SKOV OLSEN, BOLOGNA, Hillerod (Dan), 29 dicembre 1999, danese, attaccante



52) Moussa SYLLA, AS MONACO, Étampes (Fra), 25 novembre 1999, franco-maliano, attaccante



53) Jean-Clair TODIBO, BARCELLONA, Caienna (Guyana, Fra), 30 dicembre 1999, franco-guyanese, difensore



54) Sandro TONALI, BRESCIA, Lodi (Ita), 8 maggio 2000, italiano, centrocampista



55) Ferrán García TORRES, VALENCIA, Foios (Spa), 29 febbraio 2000, spagnolo, attaccante



56) Sepp VAN DEN BERG, LIVERPOOL, Zwolle (Ola), 20 dicembre 2001, olandese, difensore



57) José Paixão de Oliveira VINÍCIUS JÚNIOR, REAL MADRID, São Gonçalo (Bra), 12 luglio 2000, brasiliano, attaccante



58) Timothy Tarpeh WEAH, LILLA, New York (Usa), 22 febbraio 2000, franco-statunitense, attaccante



59) Dan-Axel ZAGADOU, BORUSSIA DORTMUND, Créteil (Fra), 3 giugno 1999, franco-ivoriano, difensore



60) Nicolò ZANIOLO, ROMA, Massa (Ita), 2 luglio 1999, italiano, centrocampista