'ex guardalinee di Juve-Roma del gol di Turone, Sancini, ha parlato a Il Tempo: "Stufo? No, quando ci si scambiano opinioni su una questione sportiva è sempre piacevole. E poi, quell’episodio mi ha reso famoso, quindi un un certo senso gli devo molto. Se ho mai avuto dubbi sulla decisione? Sinceramente no. Sono sempre stato convinto, e lo sono anche adesso, di aver visto bene. Anche Bergamo ha sempre sostenuto che avessi avuto ragione ad alzare la bandierina. Qualcosa che non ho mai detto? Ovviamente non tifavo né per la Juventus né per la Roma, ma in cuor mio speravo vincessero i giallorossi".