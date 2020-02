Your browser does not support iframes.

Subito polemiche. Dopo una settimana impregnata dalle accuse del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, per le decisioni arbitrali nella sfida tra i viola e la Juve, anche nella sfida di questa sera con il Verona c’è spazio per recriminazioni e ironia. Il motivo è legato al gol annullato agli scaligeri, al minuto 22: Kumbulla stacca e anticipa Bonucci, mettendo il pallone alle spalle di Szczesny, portando così in vantaggio i suoi. L’arbitro Massa inizialmente convalida poi, dopo un check con il Var, annulla la rete per fuorigioco del difensore centrale del Verona. Guardando le immagini, l’albanese appare in effetti oltre l’ultimo giocatore della Juve, Bentancur, seppur per questione di pochi centimetri. La decisione è oggettiva, ma in rete i tifosi sono impazziti con commenti contro la Juve: “In Serie A Photoshop deve aggiustare le cose”, “Gol del Verona, si va al var: ‘Ti prego, dimmi che c’è qualcosa per cui possiamo annullarlo’”, “Ennesima ladrata”, "Situazione al limite, cosa avranno deciso gli arbitri?". Questo il tenore dei commenti sui social, letteralmente impazziti. Guarda nella gallery de ilbianconero.com tutti i commenti del web sul gol annullato al Verona!