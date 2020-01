Your browser does not support iframes.

Corre, cerca il pallone, prova il numero, dribbla e va via. Sorride e si diverte Cristiano Ronaldo. Segna, soprattutto. Doppietta decisiva contro il Parma, 3 punti in tasca per la Juventus che sale a +4 sull'Inter. Copertine tutte per CR7, sfoglia la nostra gallery per vedere le migliori foto del portoghese nella vittoria di stasera.