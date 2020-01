Alcuni numeri sulla Juve a pochi minuti dal calcio d'inizio del big match contro la Roma all'Olimpico. Come riporta Opta Sport, la Juventus ha segnato in 17 partite su 18 in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio nella Serie A 2019/20. I bianconeri, inoltre, hanno vinto tre delle ultime quattro trasferte in Serie A (una sconfitta contro la Lazio), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti nove (3N, 3P). La Juventus ha anche vinto tre delle cinque partite in cui si è trovata sotto nel punteggio in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio.