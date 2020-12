Tanto si sta parlando in queste settimane del record di gol di tutti i tempi in gare ufficiali, che Cristiano Ronaldo sta inseguendo a suon di reti in questi suoi ultimi (ma sempre prolifici) anni di carriera nella Juventus. La classifica, ormai i tifosi bianconeri la conoscono come la tabellina del 2, recita: primo Josef Bican a 805, secondo Romario a 772, terzo Pelè a 767. E poi c'è Ronaldo, che sta inseguendo il podio a quota 754. Tuttavia il Corriere dello Sport ha effettuato un riconteggio che tiene conto anche di due reti realizzate con la nazionale olimpica portoghese: in tal caso CR7 salirebbe a quota 756, solo una lunghezza dietro a Pelè, che sempre secondo la "revisione dei conti" del Corsport sarebbe in testa a tutti a 757. Insomma, se Gollini non avesse parato quel rigore mercoledì avremmo parlato di aggancio.