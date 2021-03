Dopo il gol di Cristiano Ronaldo non dato ieri sera all'ultimo minuto di Serbia-Portogallo, il c.t. portoghese Fernando Santos ha parlato alla tv di Stato RTP: "Abbiamo segnato un gol che non è stato convalidato quando il pallone era già entrato. In una partita di questo livello, non è possibile! Ero con lui negli spogliatoi e l'arbitro, l'olandese Makkelie, mi ha chiesto scusa e mi ha detto che era imbarazzato. Mi aveva detto in campo che avrebbe rivisto le immagini e che se fosse stato il caso mi avrebbe chiamato per chiedere scusa, e così è stato. Gli ho detto che non c'era il Var o la Goal Line Technology ma la palla era a mezzo metro dentro la porta. Gli arbitri sono umani e commettono errori, ma il Var esiste proprio per evitarlo."