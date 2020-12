3









Di nuovo loro. Uno contro l'altro. Barcellona-Juve di stasera sarà una sfida nella sfida. L'ennesima. Ronaldo contro Messi. Un copia e incolla che va avanti da anni, in cui questi due campioni si sono presi tutto: Champions, record, Palloni d'Oro... Tutti e due hanno dichiarato più volte di essere stimolati dal testa a testa, anche ora che sono a più di 800 km di distanza. Sono quelli che ha attraversato la Juve partita da Torino per raggiungere Barcellona, dove oggi si gioca il primo posto nel girone di Champions. Cristiano è carico e ha voglia di spaccare il mondo, vuole recuperare l'assenza della gara d'andata a causa del Covid. Quella sera la sfida con Messi è saltata, al Camp Nou gli occhi di tutto il mondo saranno puntati su di loro. Sfoglia la gallery per vedere tutti i precedenti tra Ronaldo e Messi in Champions League