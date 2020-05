1









Il calcio è ancora fermo, in attesa di un protocollo adatto e che dia il via ufficiale alla ripresa di allenamenti e soprattutto per le partite. Il Corriere dello Sport titola: 'Gol per tutti'. Partite in tv e due date ufficiali per la ripresa dei campionati: il 13 o il 20 giugno, come annunciato dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Il ministro inoltre proporrebbe partite in chiaro per tutti, sul modello tedesco. Giovedì il vertice per dare l'ok alla ripartenza del campionato.



Il quotidiano piemontese Tuttosport invece titola: 'Bomber antivirus'. Aspettando la ripresa del campionato si scatena il toto mercato. Alla Juventus sono calde le piste che portano all'attaccante del Napoli Milik e quello del Lipisa Werner.