Cross di, pallone in area e Giroud la tocca. La palla torna a terra e batti, ribatti, arriva a. Che fa gol. Concesso da Massa e richiamato subito dal Var. Ma cos'è successo in Milan-Napoli? Lo racconta La Gazzetta dello Sport: "Massa guarda e cambia idea, quando invece la decisione iniziale era la più corretta. L’attaccante francese è insomma sì in fuorigioco ma ”sdraiato” e in una situazione consequenziale a un duello aereo e quindi non cercata né creata. Pare quindi eccessiva l’idea che influenzi o condizioni: essendo proprio a terra definire la partecipazione all’azione attiva è eccessivo. E in tutto questo, come invece avvenuto da parte di Palomino, non c’è una mossa di Giroud verso il giocatore avversario".