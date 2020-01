Quanto pesa l'attacco della Juve? Sky Sport ha analizzato il numero di reti messo a segno in Serie A in questa prima parte. L'analisi è stata fatta sulle tre squadre di testa: Juve, Inter e Lazio. Nella Juve gli attaccanti hanno segnato 27 gol su 40 (17 di Cristiano Ronaldo e cinque a testa per Gonzalo Higuain e Paulo Dybala). La percentuale è il 67.5%. Nell'Inter la percentuale di gol segnati dall'attacco è 64.3 (27 su 42) mentre la Lazio, molto condizionata dalla super stagione di Ciro Immobile ha segnato il 72.3% di gol con gli attaccanti: 34 su 47.