La Juventus Next Gen non ha iniziato al meglio, visti gli 0 punti in due partite con sette gol subiti, eppure non è tutto da buttare. In casa bianconera, infatti, ci sono dei profili che stanno iniziando a mettersi in luce in quel cantiere aperto che è la rosa dei giovani bianconeri. Questa sera al Moccagatta, alle ore 20.45 contro la Spal, ci sarà una nuova occasione per trovare i primi punti della stagione e anche per vederli all'opera. Da Huijsen a Yildiz, anche pezzetti di Prima Squadra saranno presenti, ma oltre a loro gli occhi saranno puntati su. Contro il Rimini per lui è arrivato il primo gol stagionale all'esordio dal primo minuto. Insomma, mica male. Inserimento e gol di testa per un giovane talento che Massimo Brambilla sta ancora scoprendo e che per ora ha impiegato come mezzala destra. Ha le caratteristiche adatte per trascinare il centrocampo della Juventus Next Gen, che sono le stesse con cui ha conquistato Claudio Chiellini, che lo ha portato a Torino sul finire del mercato e che presto potrebbe vederlo correre verso la prima squadra.- Al Psv il classe 2004 faceva sostanzialmente il terzino destro nella difesa a quattro, ma in passato già giocato nel ruolo che il calcio italiano gli sta ora regalando. La Juventus crede molto in Comenencia, tanto da averlo prelevato a titolo definitivo per 3 milioni di euro e vuole investirci anche sul campo. Stasera avrà una nuova chance da titolare, per confermarsi e mostrare di essere un giocatore con potenziale, ma già maturo. Doti tecniche e da leader, così la Juve vorrebbe vederlo crescere, per stasera eccezionalmente anche insieme a Dean Hujisen e Kenan Yildiz, chiamato per dare qualità all'attacco e per mettere minuti nelle gambe. E chissà che tra loro non parta quel dialogo necessario per svoltare l'inizio difficile della Next Gen.