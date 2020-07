Un gol incredibile, quello di Dani Alves. Un gol che ha fatto sicuramente il giro del web, nonostante sia arrivato in allenamento: potenza dei social network. E allora, ecco il solito Dani. Che prende palla ben distante dalla porta, che si gira in rovesciata e che scaglia una rete semplicemente sontuosa. L'account del San Paolo ha potuto twittare solo l'espressione sorpresa. "Golazo di Dani Alves nell'allenamento di oggi", il messaggio. Non serviva altro, parola all'immagine.