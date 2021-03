2









Continua a far discutere il gol fantasma non dato a Cristiano Ronaldo nella sfida pareggiata dal Portogallo con la Serbia la scorsa settimana. Questo un estratto del commento di Stefano Agresti, direttore di Calciomercato.com: "Condizionare tutto per il mancato utilizzo della goal line technology è inaccettabile, la Fifa e la Uefa devono fare in modo che le partite si svolgano con queste accortezze, garantendo investimenti agli stadi che se ne devono dotare. Al momento meritano 2, perché alcune nazioni potrebbero non partecipare ai Mondiali per dei gol fantasma, incredibile nel 2021.".