Dopo il gol fantasma che ha mandato su tutte le furie Cristiano Ronaldo e Portogallo contro la Serbia, Danny Makkelie ha pubblicamente chiesto scusa. Raggiunto da A Bola, l’arbitro olandese ha ammesso: "In accordo alle politiche della FIFA, tutto quello che posso dire è che mi sono scusato con l'allenatore della nazionale, Fernando Santos, e con la squadra portoghese per l'accaduto. Come squadra arbitrale, lavoriamo sempre duramente per prendere buone decisioni. Quando succedono cose del genere, non siamo affatto felici".