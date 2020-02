Intanto a #Leverkusen #EmreCan la mette da 30 metri.....però non andava bene per fare il 70% di possesso palla e quindi niente... — Matteo Caronni (@MCaronni) February 8, 2020

Emre Can ha segnato il suo primo gol con la maglia del Borussia Dortmund. Il centrocampista tedesco, appena arrivato dalla Juventus, ha insaccato la rete del 2-2 contro il, un gol splendido, insaccato da 30 metri che ha fatto storcere il naso a tanti tifosi bianconeri. Il giornalista Matteo Caronni ha iniziato la polemica su Twitter con questo post: "Intanto a #Leverkusen #EmreCan la mette da 30 metri.....però non andava bene per fare il 70% di possesso palla e quindi niente..."