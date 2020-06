3









Sorridenti e carichi, ora più che mai. Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo non vedono l'ora di tornare in campo. Il countdown per Juve-Milan di Coppa Italia è partito, e subito la mente torna indietro a quella sera in cui il portoghese viene richiamato in panchina dopo 10' del secondo tempo, entra La Joya e diventa l'mvp della partita. Il giorno dopo, tutte le prime pagine erano sul "caso" Ronaldo sostituito. Tutto chiarito, oggi, con Cristiano e Dybala pronti a scendere in campo insieme, fianco a fianco in un tridente da favola completato da Douglas Costa.



DI NUOVO INSIEME - I due insieme sono una vera e propria macchina da gol, come riporta La Gazzetta dello Sport: 38 gol in due, 35 segnati nei 1717 minuti in campo. La pandemia li ha divisi, la Continassa li ha riuniti: Paulo è rimasto a Torino e ha dovuto combattere contro il coronavirus insieme alla sua compagna Oriana, Ronaldo è stato il primo juventino a lasciare l'Italia prima del lockdown e ha trascorso la quarantena nella sua Madeira con la famiglia. Tutti e due, però, avevano un unico obiettivo: allenamenti su allenamenti per tornare in forma in vista della ripresa del campionato. Non hanno mai mollato un centimetro, nemmeno quando c'era il rischio di non ricominciare. NUMERI - Ieri alla Continassa i due attaccanti si sono ritrovati e hanno lavorato insieme. Sarri sorride ed è pronto per fare provare la squadra in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia. Sa che può contare su due giocatori pronti a fare la differenza in qualsiasi momento della partita con le loro magie: Cristiano ha segnato 25 gol fino allo stop della stagione, 21 in campionato; stesse reti dell'anno scorso in Serie A, ma ora ci sono 12 partite ancora da giocare. Di queste ventuno, 15 (71%) le ha siglate con Dybala lì vicino a lui. Insieme hanno segnato 4 gol in più della coppia Ronaldo-Higuain. Nelle statistiche interne della Juve, si ritrovano spesso ai primi posti: Paulo fa più dribbling di tutti (45, secondo CR7 a 40) ed è il giocatore che crea più occasioni (47, secondo ancora il portoghese a 37). Cristiano è primo per gol, 21 (secondo Dybala a 7) e per tiri: 130 (secondo l'argentino a 75). Sarri non ne può fare a meno, la corsa scudetto della Juve passa dalla coppia... Dybaldo.



