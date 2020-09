Il mercato si è acceso in casa Juve: McKennie ma non solo, perché se Paratici ha piazzato il primo acquisto dell'era Pirlo anche le Women si sono mosse e nei giorni scorsi hanno annunciato l'arrivo di Lina Hurtig. Attaccante svedese classe '95, arriva dal Linkopings e ha giocato il Mondiale 2019 in Francia nel quale la Svezia è arrivata terza. Bionda, biondissima. Svedese doc. Sul suo profilo Instagram alterna foto di campo a qualche scatto in borghese ma sempre con il sorriso sulle labbra.



