Compie oggi 56 anni Gianluca Vialli, attaccante della Juventus dal 1992 al 1996. Approdato in bianconero dalla Sampdoria che aveva vinto uno scudetto e sfiorato una Coppa Campioni, si tolse grosse soddisfazioni nelle sue ultime due annate alla Juve, caratterizzate dall'avvento di mister Lippi: fu tra i protagonisti dello scudetto del 1995 e della Champions del 1996. Si distingueva per due caratteristiche: la combattività e la generosità. Dimostrate anche fuori dal campo. Generoso, con la Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport. Combattivo, contro il tumore che lo ha colpito due anni fa e dal quale è guarito. Quelli di oggi sono auguri che valgono doppio.