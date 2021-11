Non ha tempo da perdere Alvaro, in gioco c'è il suo futuro. Dopo il gol con la Spagna ritrova un po' di fiducia e si prepara al rientro per essere decisivo con la Juventus. A fine stagione la Juve dovrà decidere se riscattarlo o meno dall'Atletico Madrid. Al momento, per due anni di prestito, l'investimento è stato di 20 milioni di euro. Per acquistare l'intero cartellino i bianconeri dovrebbero versare a fine stagione altri 35 milioni. Tanti per un attaccante che segna a singhiozzo, con profili giovani come Vlahovic che fanno gola. Il riscatto Morata deve guadagnarselo sul campo, il gol con la sua Spagna può dargli la fiducia che finora è mancata. Lo riporta calciomercato.com.