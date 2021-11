Si dice che la Juve abbia inviato emissari. Per capire e mettere tutti i puntini sulle I, anche nel nome Dawin ce n'è una sola. Comunque, i bianconeri si sono mossi. E se lo fanno è perché vogliono togliersi ogni dubbio in vista dell'estate. C'è abbastanza materiale per lavorare su? L'uruguaiano, cresciuto nel Penarol, dal 2020 sta portando avanti il Benfica. Ha messo insieme 16 gol in 30 partite e - a vederlo - è un potenziale Cavani. Di lotta e di governo, di gol e di tutti i tipi.Mestiere di centravanti, se non è abbastanza chiaro. Un ruolo in cui la Juventus sa di dover affondare, andare a pescare un asso da ritrovarsi prontamente nella manica. Ecco perché Nunez può rappresentare un acquisto importante: sa giocare praticamente in ogni posizione offensiva, sa stare in coppia e far reparto da solo. Soprattutto, non costa quanto la luna, e cioè Vlahovic. Per ingaggio e cartellino, rappresenterebbe un ottimo piano B. Mai per gennaio, bensì per giugno. La Juve sa però di dover accelerare i tempi per non restare incastrata nel traffico per arrivare al serbo della Fiorentina. Se sarà impossibile, allora la naturale evoluzione dei fatti porterà a Darwin.