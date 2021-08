Gol e assist contro il Genoa:sta provando a tornare quello dei tempi della Juventus e intanto lancia un messaggio ai bianconeri e agli altri club in corsa per lo scudetto: "L'obiettivo è restare campioni d'Italia, lottare per la Champions League, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana - scrive il centrocampista cileno su Instagram - ​Voglio stare sempre al top, dare il meglio di me dal punto di vista personale e professionale".