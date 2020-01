Paulo Dybala è in stato di grazia in questa stagione. L'attaccante bianconero ha segnato in tutte e quattro le competizioni giocate in questa stagione: Campionato, Coppa Italia, Champions e Supercoppa. Nessuno come lui, neanche Cristiano Ronaldo sebbene il portoghese sia il miglior marcatore stagionale del club bianconero con 16 reti all'attivo. Dybala è il secondo uomo con più nella squadra di Sarri con 11 reti, terzo Gonzalo Higuain con otto gol segnati.