Da Ronaldo a Morata, passando per Bonucci, De Ligt e gli altri bianconeri sempre pericoli in area avversaria sui calci piazzati. In questa stagione di Serie A ci sono solo due squadre meglio della Juventus per quanto riguarda la classifica dei gol di testa: i bianconeri ne hanno fatti cinque, come Lazio e Sampdoria; meglio della squadra di Pirlo solo il Milan con sette reti e l'Inter a quota sei. I bianconeri sono sempre pericolosi sui calci piazzati, con inserimenti e terzi tempi da dietro.