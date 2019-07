| Che partita al Singapore National Stadium!



Comincia con una sconfitta l’avventura di Maurizio #Sarri sulla panchina della @juventusfc, a condannare i bianconeri ci ha pensato la magia di Harry #Kane! @IntChampionsCup #JuveTottenham#Sportitalia#SiICC pic.twitter.com/JFAboKyako — Sportitalia (@tvdellosport) 21 luglio 2019

La prima della Juventus si chiude amaramente per i bianconeri, dopo la sconfitta per 3 a 2 con il Tottenham. Un po' meno amaramente, invece, per il calcio in generale:all'ultimo minuto non può lasciare indifferenti., un 1 a 1 nato in pieno stile Sarri: scambi corti, dialogo tra punta ed esterno e difesa avversaria neutralizzata con... qualità. Ecco tutti i gol del match tra Juventus e Tottenham.