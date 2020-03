L'attore fiorentino Alessandro Paci contro gli abbracci dei calciatori della Juventus nel match contro l'Inter. "Dicono di stare a un metro di distanza, di non darsi la mano, di non abbracciarsi, di non baciarsi e poi la Juventus per esultare al gol lo fa senza problemi. Non ho parole! - scrive sul suo profilo ufficiale Facebook -. Lo avrei detto anche se non fosse stata la Juve ma questa mi sembra proprio una presa in giro". Anche le altre squadre che hanno giocato nel pomeriggio, avevano esultato proprio come la Juve.