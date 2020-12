Luis Muriel si è imposto sulla scena atalantina dalla scorsa stagione come perfetto innesto a gara in corso per colpire le stanche difese avversarie con la sua rapidità d'esecuzione e abilità realizzative. Contro la Roma domenica Muriel ha messo a segno il gol numero 18 da subentrato in Serie A in tutta la sua carriera. In questa speciale classifica ha agganciato Alex Del Piero, Vincenzo Montella, Mirko Vucinic, Julio Cruz e Vincenzo Iaquinta. Ora si trova insieme a loro sul gradino più basso del podio. Al secondo posto a quota 22 c'è Giampaolo Pazzini, mentre il "re dei bomber subentrati" è Alessandro Matri, con 25 gol.