Era sempre un 5, ma di ottobre e non di dicembre. Era la prima Juventus di Allegri. Era una Juve che aveva tutta un'altra squadra, tranne che per alcuni elementi ancora superstiti da allora. Come Leonardo Bonucci. Scontro diretto allo Stadium tra la Juve e la sorprendente Roma di Rudi Garcia: i bianconeri vincono 3-2 al termine di una gara ricca di polemiche arbitrali con tanto di sviolinata mimata da Garcia. Il gol decisivo lo segna Bonucci con un tiro da fuori area, sul quale Vidal in fuorigioco ostruisce la visuale di Skorupski. Rete secondo molti da annullare, convalidata invece da Rocchi.

DEJA-VU... A SORPRESA - Oggi nel derby col Torino si è ripetuta una scena simile: Cuadrado tira, segna, ma stavolta la rete viene annullata. A fare il "Vidal" è proprio quel Bonucci che contro la Roma in quel 2014 era stato il Cuadrado di oggi. Oggi però c'è Il Var: Mazzoleni richiama Orsato, Bonucci non ostruisce la visuale di Sirigu ma ostacola l'intervento del difensore Lyanco e il gol di Cuadrado viene cancellato dall'on field review. Ma tanto ci penseranno le incornate in fotocopia di McKennie e di... Bonucci, ancora lui, a regalare il 2-1 in extremis alla squadra di Pirlo!

LE REAZIONI - Ma a ricordare questo episodio ci ha pensato la Gazzetta dello Sport che ha alluso al fatto che, essendoci il Var, la Juventus non ha potuto beneficiare di un gol irregolare come successo invece sei anni fa. Questo ha suscitato forti polemiche da parte dei tifosi juventini...