La Juve segna, ma il gol viene annullato. Giustamente, va aggiunto. Sì, perché Federico Chiesa aveva realizzato il 2-0 (e la doppietta personale) dei bianconeri contro l'Atalanta, ma la sua gioia è stata immediatamente frenata dal fischio dell'arbitro Doveri che ha fermato il gioco nel momento in cui la palla stava varcando la linea di porta. Il motivo? Gollini, portiere nerazzurro, era rimasto a terra dopo aver parato con la faccia un tiro forte e ravvicinato di Morata. Chiesa non se n'è accorto e ha realizzato, Doveri ha fermato tutto e poi ha spiegato: "Non sarebbe stato sportivo". Chiesa ha concordato con lui e chiuso subito la questione.