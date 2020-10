1









"Rimango sempre più basito da queste linee". La polemica la apre Claudio Zuliani, direttore di JTv, che su Twitter dice immediatamente la sua sul gol annullato a Morata (il secondo in due giornate) per un fuorigioco millimetrico. Lui ma non solo, perché tantissimi tifosi bianconeri hanno manifestato il loro disappunto sui social. Uno, in particolare, ha accusato duramente: "​Questa è la serie A,un campionato stufo di veder vincere la stessa squadra,e fa di tutto per non farla vincere ancora. Il riferimento del giocatore del Verona è preso dalla spalla, quello di Morata da metà del braccio,la grafica giusta era questa. Facciamoci sentire!".



TUTTI I MESSAGGI NELLA NOSTRA GALLERY: scorri verso il basso o sfogliala.