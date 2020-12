La Juventus, sotto di un gol nel derby casalingo contro il Torino, al quarto d'ora della ripresa si vede negata la possibilità di festeggiare il pareggio. Juan Cuadrado infatti ha segnato con un bel tiro da fuori, ma dopo l'intervento del Var l'arbitro Orsato annulla la rete del colombiano: c'è Leonardo Bonucci in fuorigioco sulla traiettoria del tiro. Dai replay si vede però che il difensore bianconero, pur saltando per far passare il pallone, non ostruisce in alcun modo la visuale del portiere Sirigu. Perché allora Orsato ha annullato? Bonucci col suo movimento va ad ostacolare l'intervento in opposizione del difensore granata Lyanco. Mezz'ora alla fine di Juve-Toro, si resta sul punteggio di 0-1.