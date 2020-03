2 - Prima di Paulo #Dybala, l'ultimo giocatore della #Juventus che aveva segnato in entrambe le sfide contro l'Inter in una singola stagione di Serie A era stato Arturo Vidal nel 2013/14. Joya.#JuveInter #SerieA pic.twitter.com/BIc2tOAdwB — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 8, 2020

Oggi come ieri. Quando Dybala affronta l'Inter è come un toro che vede rosso. Gol all'andata un girone fa e gol stasera per il 2-0 della squadra di Sarri. E che gol, tra l'altro! Per trovare un altro giocatore della Juve che ha segnato sia all'andata che al ritorno all'Inter bisogna tornare alla stagione 2013/14, quando a riuscirci fu. A riportare la statistica è il raccoglitore di dati Opta.