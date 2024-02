Gol Acerbi in Roma-Inter: la spiegazione di Marelli

Ancora una voltain un match dell'Inter. I nerazzurri hanno trovato il vantaggio al 17' all'Olimpico, contro la Roma:, dopo la deviazione di, ha segnato con un colpo di testa che prende una traiettoria particolare, tale da beffareRivedendo il gol, però, si nota comearrivi a impattare il movimento del portiere portoghese, bloccato sulla destra dall'attaccante francese, che si trova in posizione irregolare. Dopo un'attenta analisi al VAR, Guida convalida ugualmente il gol.Ecco cos'ha raccontato, in diretta su DAZN, il commentatore arbitrale Luca Marelli: "Thuram è in fuorigioco, se ha impattato effettivamente va annullato il gol. A mio parere è stata convalidata perché Rui Patricio non è stato bloccato nel movimento da destra a sinistra. Guida è stato molto al monitor per valutare l'entità, la valutazione ci può stare. Il movimento da destra a sinistra non era impedito".