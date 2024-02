Secondo Luca Marelli, esperto commentatore di DAZN, la partita tra Roma e Inter, conclusasi con la vittoria dei nerazzurri per 2-4, ha suscitato diverse riflessioni. Marelli ha evidenziato il momento cruciale dell'incontro, in cui è avvenuto un episodio controverso. In particolare, ha commentato l'azione che ha portato al gol di Acerbi, evidenziando che durante il colpo di testa del difensore nerazzurro c'è stato un contatto da parte di, il quale si trovava in posizione di fuorigioco e potenzialmente ha interferito con il portiere della Roma, Rui Patricio."L'episodio riguarda la posizione di Thuram.Per quanto mi riguarda, la posizione di Thuram, certamente in fuorigioco, nRicorda il gol annullato in Milan-Napoli per fuorigioco geografico di Giroud: all'epoca dissi che il gol non andava annullato, proprio per lo stesso principio non avendo impattato Juan Jesus".