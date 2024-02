Durante il controllo del VAR sulladi, l'arbitro Guida è stato chiamato per una revisione sul campo. È stato necessario valutare la posizione di Thuram durante il colpo di testa del difensore nerazzurro. Secondo il direttore di gara, sebbene Thuram fosse accanto a Rui Patricio (alla sua destra), il giocatore francese era in evidente posizione di fuorigioco. Tuttavia, l'arbitro ha ritenuto che Thuram non abbia influenzato il possibile intervento del portiere giallorosso, poiché il pallone è finito sul secondo palo (a sinistra del portiere) e non sul primo.