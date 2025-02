Goglichidze, dopo la Juventus c'è la partenza sul mercato: la prossima squadra

La Roma sta intensificando i contatti per assicurarsi Saba, giovane difensore dell’Empoli, che ha attirato l'attenzione di diverse big come Milan e Juventus grazie a una stagione positiva. Secondo quanto riportato dal giornalista, il club giallorosso ha avviato un sondaggio deciso con l'Empoli nelle ultime ore, con l'obiettivo di concludere rapidamente l'operazione. La Roma punta a un blitz di mercato per anticipare le altre pretendenti. La trattativa sta evolvendo in modo sorprendente, avvicinandosi alla conclusione, con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato attorno ai dieci milioni di euro.