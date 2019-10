Your browser does not support iframes.

Juve batte Inter, e già si gode a prescindere. Servono altri motivi? Il sorpasso ai nerazzurri che vale la vetta solitaria della classifica. L’aver sconfitto Antonio Conte al suo primo incrocio con il - tormentato - passato bianconero. Il gol decisivo (al termine di un’azione "alla Sarri") di Gonzalo Higuain, che a tanti ha ricordato un’altra vittoria memorabile, quel 2-3 che in sostanza indirizzò lo Scudetto 2017/18 verso Torino. Per tutto questo, e per molto altro, le bacheche dei social network dei tifosi juventini nelle ultime ore sono zeppe di "meme": ve ne proponiamo una raccolta, per farvi iniziare bene la settimana…