Diego Godin, difensore uruguaiano dell'Inter, ha parlato a DAZN: "In questa Inter vedo molte cose che mi ricordano l'Atletico Madrid che vinse la Liga spagnola nella stagione 2013/2014. L'ambiente nello spogliatoio, lo spirito di gruppo, la voglia di stare insieme, di lavorare e fare bene. E poi l'entusiasmo della gente, i tifosi stanno percependo le giuste sensazioni. Dobbiamo fare come fece quell'Atletico: partita per partita".