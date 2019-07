Se la qualità media delle squadre sembra si stia alzando sempre più, è in difesa che i club italiani hanno deciso di fare la voce grossa sul mercato. Lo racconta la Gazzetta dello Sport, secondo cui gli esempi di Juve, Napoli e Inter non possono essere sottovalutati. Anzi. A partire dalla Gds che diventa la nuova Bbc, pure con l'allenatore che ebbe il coraggio e la bravura di lanciarlo: Godin è un gran colpo, ma lo è sicuramente di più l'arrivo di De Ligt alla Juventus, praticamente in chiusura in questi giorni. Per la Juve ci sono davvero tante soluzioni, a patto che Bonucci decida di rimanere. E poi? Poi c'è il Napoli. Koulibaly, miglior difensore della Serie A nella scorsa stagione, ora ha un partner giovane e grintoso come Manolas - Albiol, fortissimo, ci perdonerà -: Ancelotti vuole il bunker per lanciare l'assalto al campionato.