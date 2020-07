Autore del primo gol con la maglia dell’Inter, il difensore uruguaiano Diego Godin ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 3-1 contro il Torino: "Quando vivi momenti di difficoltà l'importante è vincere, in qualsiasi modo. Oggi abbiamo vinto bene una partita che era iniziata con un gol inaspettato, perché loro non avevano superato la metà campo fino a quel momento. Penso sia una vittoria meritata. Guardiamo indietro solo per imparare, per fare autocritica. Non possiamo cambiare il passato, guardiamo avanti. Oggi avevamo l'opportunità di raggiungere il secondo posto, e abbiamo vinto. In una situazione così dobbiamo pensare soltanto a vincere la prossima partita, poi vedremo dove arriveremo. Sappiamo che è difficile avvicinare la Juve, ma dobbiamo pensare di partita in partita. Le sensazioni a livello personale sono positive, oggi e a Verona mi sono trovato bene. Mi aspetto di aiutare la squadra quando me lo chiede il mister. Se resto l'anno prossimo? Sono venuto qua per aiutare la squadra dentro e fuori dal campo. Nella mia carriera ho sempre portato mentalità vincente, la capacità di lavorare ogni giorno, con positività. Ho un contratto di tre anni: voglio restare qua, e fare qualcosa di importante con l'Inter".