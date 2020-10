La sentenza del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli (3-0 per i bianconeri e punto di penalità per i partenopei) ha naturalmente scatenato Twitter, dove l'hashtag #JuveNapoli è divenuto trending topic in men che non si dica. Molti tifosi juventini si sono riversati a irridere la parte avversa, evocando cascate di lacrime e soprattutto stigmatizzando l'operato del club di De Laurentiis nelle ore e giorni precedenti a domenica 4. C'è anche chi naturalmente, dall'altra parte della barricata, contesta il verdetto e lamenta "Protocollo e soldi vengono prima della salute?".

E NON SOLO - In tutto questo, spunta anche un meme che vede il presidente americano Donald Trump ridersela sotto i baffi. E c'è un tweet del giornalista Enrico Varriale: "il primo tempo è finito 3-0 per la Juve, ma ora c'è il secondo..." e non ha tutti i torti. Staremo a vedere i ricorsi del Napoli e i loro esiti. Nel frattempo, la seduta è tolta Vostro Onore.

