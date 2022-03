L'avventura diallanon è stata certamente indimenticabile, ma un suo gol - quello contro l'Atalanta nella stagione 2015/16, resterà come uno dei più belli. Era proprio il 6 marzo 2016, quando il centrocampista gabonese - dopo uno slalom tra gli atlantici - trafisse Sportiello con un mezzo esterno destro. È il goal of the day celebrato dalla Juventus: