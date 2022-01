7 gennaio 1998: lal'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. La partita finirà 2-2, con gol di Rui Costa, Montero (autorete), Inzaghi e. Ed è proprio il gol del pareggio di Zizou, arrivato al 79', il Goal of the Day scelto dalla Juventus. Ancora una volta, una rete in cui il fuoriclasse francese fa vedere tutto il suo repertorio fatto di tocco, eleganza, capacità di inserimento. Ecco il video pubblicato sui canali social dal club bianconero: