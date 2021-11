CHE SPETTACOLO

: una serata particolare per. Una notte diin cui il terzino svizzero mette a segno un gran gol al volo contro il: un gol che vale sia per la Juventus, che ipoteca la qualificazione, ma anche per il "treno" Stephan. Al Borussia Park, infatti, Lichtsteiner rientrava dopo alcuni problemi cardiaci (un'aritmia benigna) che l'avevano tenuto lontano dal campo per circa un mese. La splendida apertura di Pogba e la stoccata al volo di Lichtsteiner vengono ricordati su Twitter dalla Juventus: