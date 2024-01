Juventus, la decisione sul futuro di Kean

Secondo quanto riportato da Goal.com, sembra chesia sempre più vicino aIl giovane attaccante, che era stato oggetto di trattative per trasferirsi, è t ornato ieri sera da Madrid dopo aver completato le visite mediche con il club spagnolo Tuttavia, il mancato accordo tra l'Atletico Madrid e la Juventus sul prezzo finale del trasferimento ha fatto saltare l'affare, riportando Kean in Italia.Questa notizia indica chenon andrà altrove e rimarrà a disposizione dellaper il prosieguo della stagione.Questo potrebbe rappresentare un'opportunità per il giovane attaccante di riguadagnare spazio e dimostrare il suo valore con la maglia bianconera.Ora, Kean avrà l'opportunità di giocarsi le sue carte e contribuire alle ambizioni della Juventus in campionato e in altre competizioni.