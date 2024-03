In un'intervista rilasciata a Goal , Claudioha piazzato in un ipotetico podio tre giovani talenti che si stanno mettendo in mostra, tra questi lo juventino Kenan- “Per una questione di qualità ed esperienza lo metto al terzo posto”.- “E’ sicuramente quello che conosco di meno perché ho visto meno partite. Gioca in un campionato diverso da quelli europei, ma è grandissimo giocatore anche perché altrimenti il Real Madrid non avrebbe fatto un grandissimo investimento per lui. Ad oggi lo metto al secondo posto”.- “Yamal lo metto al primo perché è un ragazzo tanto tanto giovane. Gioca in un Barcellona che non è più la squadra di una volta, ma sta dimostrando di essere un grandissimo talento”.