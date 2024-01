Il Bahia sembra essere interessato all'attaccante, attualmente in prestito al Frosinone dalla Juventus . Secondo quanto riportato da Goal.com, il club brasiliano ha avviato contatti con l'entourage del giocatore per esplorare la possibilità di un trasferimento. Kaio Jorge, di proprietà della Juventus, ha attirato l'attenzione con le sue prestazioni al Frosinone, suscitando l'interesse del Bahia. Il futuro del giovane attaccante potrebbe quindi prendere una svolta inaspettata, con le trattative in corso tra le parti interessate. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se si concretizzerà un possibile trasferimento di Kaio Jorge al Bahia.